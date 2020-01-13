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Ситуация на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ Моргулов обсудил с китайским коллегой ситуацию на Корейском полуострове

В ходе беседы достигнута договоренность о поддержании плотного контакта между внешнеполитическими ведомствами двух стран

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов в понедельник обсудил с коллегой из КНР Ло Чжаохуэем положение дел на Корейском полуострове и взаимодействие Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультаций.

"Обсуждались обстановка вокруг Корейского полуострова и ряд других тем, касающихся наращивания координации усилий России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах укрепления стабильности в этой части мира, политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций, формирования региональной системы равной и неделимой безопасности и устойчивого развития, - отметили в министерстве. - Достигнута договоренность о поддержании плотного контакта между внешнеполитическими ведомствами двух стран по вышеуказанным вопросам".

Теги
РоссияКитайСитуация на Корейском полуостровеМоргулов, Игорь Владимирович
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