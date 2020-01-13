Захарова удивлена, что Варшава игнорирует годовщину освобождения от немецких захватчиков

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются", - написала она в понедельник на своей странице в Facebook.

Захарова отметила, что "такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье".

Освобождение Варшавы было результатом наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года на всем фронте от Балтики до Карпат. Ранним утром 17 января 1945 года Первая армия Войска Польского под командованием генерала Станислава Поплавского начала наступление на центральные районы города. Чтобы не попасть в кольцо между подходившей с севера и юга 61-й армии Белорусского фронта советских войск, нацисты были вынуждены отступать. Бои за польскую столицу шли всего несколько часов, и 17 января город был полностью очищен от захватчиков, к тому времени в руинах лежали почти 90% зданий Варшавы.

Официальные власти города уже много лет никак не отмечают эту дату, а местные СМИ, как правило, о ней не сообщают.

Как сообщили ТАСС в мэрии Варшавы, представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы Неизвестного Солдата, таким образом отметив эту годовщину. Памятные мероприятия по традиции организуют в Варшаве польские ветеранские организации. Торжественные возложения венков и цветов состоятся как у Могилы Неизвестного Солдата, так и на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры.