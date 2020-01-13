Лавров назвал деструктивной американскую концепцию Индо-Тихоокеанского региона

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продвигаемая США концепция Индо-Тихоокеанского региона деструктивна и преследует цель разделить страны на группы по интересам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ланкийской газете The Daily News.

По его словам, Индийский океан должен быть "не ареной соперничества, а зоной сотрудничества прибрежных и островных государств, совместными усилиями создающих условия для устойчивого социально-экономического развития" в рамках различных региональных структур. "Это полностью отвечало бы и интересам России, учитывая, что регион Индийского океана частично охватывает территорию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Например, Шри-Ланка имеет в ШОС статус партнера по диалогу", - обратил внимание министр.

"К сожалению, в последнее время мы наблюдаем настойчивые попытки внерегиональных сил переформатировать сложившийся порядок под решение собственных узкокорыстных задач. Продвигаемая США концепция "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" несет в себе не объединительный, а деструктивный потенциал, - подчеркнул Лавров. - Его истинная цель - разделить государства региона на группы по интересам, ослабить многосторонние начала функционирования региональной системы межгосударственных отношений, чтобы установить собственное доминирование".

Глава дипведомства отметил, что любые новые идеи о стратегическом развитии региона должны способствовать формированию там общего пространства сотрудничества. "Региональную архитектуру следует выстраивать сообща, на принципах неделимости безопасности, верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой", - добавил он.

Концепция Индо-Тихоокеанского региона была предложена американским президентом Дональдом Трампом для стран бассейна Индийского и Тихого океанов. Эксперты считают, что одна из ее главных задач - ограничение влияния Китая в регионе.