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Участники переговоров по Ливии ждут решения фельдмаршала Хафтара

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж подписал направленное на урегулирование конфликта соглашение
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© AP Photo/Pavel Golovkin

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж по итогам переговоров в Москве, прошедших под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта.

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Его главный оппонент, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, хотя и взял время на размышления, но рассматривает это соглашение в позитивном ключе.

Об этих итогах продолжавшихся на протяжении всего дня дискуссий после их завершения рассказали министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

За закрытыми дверями

Переговоры прошли в Доме приемов МИД РФ в российской столице. В состав турецкой делегации, помимо Чавушоглу, вошли министр обороны Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. С российской стороны в переговорах участвовали министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

О составе делегаций ливийских сторон ведомства двух стран заранее не объявляли. Основными противоборствующими силами в Ливии являются ПНС во главе с Сарраджем и ЛНА под командованием Хафтара. При этом в Ливии также действует Высший государственный совет, который возглавляет Халед аль-Мишри, также подписавший соглашение, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом. Хафтар выступает на стороне правительства ат-Тани, но Ливийская национальная армия - самая сильная вооруженная группа в стране - подчиняется прежде всего фельдмаршалу. Кроме того, в Ливии действуют отряды различных вооруженных группировок, в том числе террористических, и племенные ополчения.

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Как следует из опубликованных МИД РФ фотографий, на столе в зале, где проходили переговоры, помимо обозначающих российскую и турецкую делегации табличек была лишь еще одна с надписью "Ливия". Вероятно, это означает, что Россия и Турция работали по принципу "челночной" дипломатии, то есть по очереди встречались с делегациями, каждая из которых претендует на то, чтобы представлять всю страну. Как стало известно ТАСС, встреча Сарраджа с Хафтаром действительно в итоге не состоялась.

Корреспонденты ТАСС во время переговоров заметили в Доме приемов МИД также посла Сирии в РФ Рияда Хаддада. Приглашение на переговоры представителей стран, заинтересованных в их исходе, является обычной практикой во время подобных дискуссий, однако официально его участие ни одна из стороне не подтвердила.

Состав участников переговоров в Москве был не единственной их тайной - контакты прошли почти полностью за закрытыми дверями, и лишь вечером министры иностранных дел РФ и Турции сделали короткие заявления. Пришедшие в Дом приемов в 09:00 журналисты час за часом напрасно ждали приглашения на официальное начало встречи или подходов участников переговоров. Информация - на уровне слухов - просачивалась через арабские СМИ. Подобные утечки, организуемые через "свою" прессу, также давно стали обычной практикой для переговоров с участием представителей арабских стран, но проверить их практически невозможно. Ближе к концу дня среди журналистов стал распространяться якобы текст соглашения, но его подлинность, опять же, никто из участников не подтвердил. Впрочем, спекуляции по поводу содержания соглашения в значительной степени теряют смысл, поскольку Хафтар его пока не подписал, и не исключено, что оно будет еще редактироваться и переписываться.

Время на раздумье

По итогам переговоров Лавров и Чавушоглу сделали заявление для прессы, в рамках которого российский министр констатировал, что встреча в Москве принесла определенный прогресс в плане достижения стабильности в Ливии. Россия, Турция и ливийские стороны подробно рассмотрели проект итогового документа, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. "Он явился предметом достаточно серьезных переговоров", - подчеркнул Лавров. Впрочем, о конкретных положениях документа глава МИД РФ говорить не стал.

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Лавров сообщил, что Саррадж и глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри подписали проект документа по урегулированию, а Хафтар и председатель Палаты депутатов в Тобруке Акила Салех попросили время на раздумье до утра вторника, но "рассматривают документ позитивно".

Глава МИД РФ выразил надежду, что и принятое ими решение будем позитивным. Как отметил Лавров, Москва и Анкара продолжат оказывать содействие в достижении перемирия.

Чавушоглу в свою очередь также выразил надежду, что Хафтар подпишет проект соглашения о ливийском урегулировании. "Тогда мы добьемся того, что Саррадж и Хафтар возьмут на себя необходимые обязательства, продолжится режим перемирия. И тогда мы приступим к политическому процессу, российская сторона будет вместе с нами сотрудничать", - заявил турецкий министр. Он выразил благодарность сторонам, которые подписали проект документа и "верят в перемирие и его положительный эффект".

Работа продолжается

Консультации в в Москве прошли на фоне сообщений о готовящейся 19 января в Берлине конференции по ливийскому урегулированию. Состав встречи ожидается весьма представительный, по сообщениям агентства Reuters, в ней примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь, пресс-служба главы российского государства оставила без ответа вопрос об участии Путина в конференции, пообещав своевременно предоставить соответствующую информацию. Кроме того, как сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в берлинской встрече примут участие представители противоборствующих в Ливии сторон.

Необходимым условием для созыва конференции в Берлине, как констатировали в кабинете министров ФРГ, стал режим прекращения огня в североафриканской республике, который начал действовать в полночь 12 января.

В то же время в арабской прессе появилось немало спекуляций относительно хода консультаций в Москве. Телеканал Al Arabiya сообщил, что проект документа по ливийскому урегулированию, который планировалось подписать в понедельник, предусматривает отвод сил враждующих сторон, мораторий на ввод турецких войск, и международный контроль за соблюдением договоренностей со стороны ООН и России. Согласно данным телеканала, соглашение о прекращении огня должно быть бессрочным. Новостной портал "Эфригейтньюс" привел заявление командования ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, в котором указывается, что силы ЛНА не покинуть свои позиции в Триполи, на чем настаивает ПНС Фаиза Сарраджа.

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Путин и Меркель обсудили ход подготовки к международной конференции в Берлине
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