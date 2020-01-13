Участники переговоров по Ливии ждут решения фельдмаршала Хафтара

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава базирующегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж по итогам переговоров в Москве, прошедших под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, подписал соглашение, направленное на урегулирование конфликта.

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Его главный оппонент, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, хотя и взял время на размышления, но рассматривает это соглашение в позитивном ключе. Об этих итогах продолжавшихся на протяжении всего дня дискуссий после их завершения рассказали министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. За закрытыми дверями Переговоры прошли в Доме приемов МИД РФ в российской столице. В состав турецкой делегации, помимо Чавушоглу, вошли министр обороны Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. С российской стороны в переговорах участвовали министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак. О составе делегаций ливийских сторон ведомства двух стран заранее не объявляли. Основными противоборствующими силами в Ливии являются ПНС во главе с Сарраджем и ЛНА под командованием Хафтара. При этом в Ливии также действует Высший государственный совет, который возглавляет Халед аль-Мишри, также подписавший соглашение, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом. Хафтар выступает на стороне правительства ат-Тани, но Ливийская национальная армия - самая сильная вооруженная группа в стране - подчиняется прежде всего фельдмаршалу. Кроме того, в Ливии действуют отряды различных вооруженных группировок, в том числе террористических, и племенные ополчения.

Как следует из опубликованных МИД РФ фотографий, на столе в зале, где проходили переговоры, помимо обозначающих российскую и турецкую делегации табличек была лишь еще одна с надписью "Ливия". Вероятно, это означает, что Россия и Турция работали по принципу "челночной" дипломатии, то есть по очереди встречались с делегациями, каждая из которых претендует на то, чтобы представлять всю страну. Как стало известно ТАСС, встреча Сарраджа с Хафтаром действительно в итоге не состоялась. Корреспонденты ТАСС во время переговоров заметили в Доме приемов МИД также посла Сирии в РФ Рияда Хаддада. Приглашение на переговоры представителей стран, заинтересованных в их исходе, является обычной практикой во время подобных дискуссий, однако официально его участие ни одна из стороне не подтвердила. Состав участников переговоров в Москве был не единственной их тайной - контакты прошли почти полностью за закрытыми дверями, и лишь вечером министры иностранных дел РФ и Турции сделали короткие заявления. Пришедшие в Дом приемов в 09:00 журналисты час за часом напрасно ждали приглашения на официальное начало встречи или подходов участников переговоров. Информация - на уровне слухов - просачивалась через арабские СМИ. Подобные утечки, организуемые через "свою" прессу, также давно стали обычной практикой для переговоров с участием представителей арабских стран, но проверить их практически невозможно. Ближе к концу дня среди журналистов стал распространяться якобы текст соглашения, но его подлинность, опять же, никто из участников не подтвердил. Впрочем, спекуляции по поводу содержания соглашения в значительной степени теряют смысл, поскольку Хафтар его пока не подписал, и не исключено, что оно будет еще редактироваться и переписываться. Время на раздумье По итогам переговоров Лавров и Чавушоглу сделали заявление для прессы, в рамках которого российский министр констатировал, что встреча в Москве принесла определенный прогресс в плане достижения стабильности в Ливии. Россия, Турция и ливийские стороны подробно рассмотрели проект итогового документа, который позволит конкретизировать вопросы, связанные с режимом прекращения огня. "Он явился предметом достаточно серьезных переговоров", - подчеркнул Лавров. Впрочем, о конкретных положениях документа глава МИД РФ говорить не стал.