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Кризис в Сирии

Совбез ООН по инициативе России обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Заседание назначено на 20 января

ООН, 14 января. /ТАСС/. Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в Думе. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Россия выступила с инициативой созыва встречи членов СБ ООН по "формуле Арриа" для обсуждения ситуации вокруг доклада ОЗХО по инциденту в городе Думе 7 апреля 2018 года, - сказал он. - Темой встречи станет расследование этого инцидента Миссией ОЗХО по установлению фактов. Заседание назначено на вторую половину дня 20 января".

Сообщения о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2019 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование города, но не нашли следов применения химоружия. Доклад ОЗХО на эту тему был распространен 1 марта среди государств - членов организации и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в Думе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия, при этом в документе утверждается, что цилиндры с химикатами были сброшены с воздуха.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

В мае в интернете был размещен новый документ, под которым стоит имя эксперта ОЗХО Яна Хендерсона. В нем утверждается, что с высокой долей вероятности оба цилиндра были размещены [на месте атаки] вручную, а не сброшены с воздуха. Данные выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии о постановочном характере инцидента, не были включены в итоговый доклад международной организации.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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