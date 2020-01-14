Миронов ожидает, что Путин в послании оценит работу кабмина по росту уровня жизни россиян

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января даст оценку работе правительства по повышению благосостояния россиян. Таким прогнозом политик поделился с корреспондентом ТАСС в понедельник вечером.

"Ожидаю, что в послании президента будут даны ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют граждан. В первую очередь, что нужно делать, чтобы вновь стали расти реальные доходы людей, - сказал Миронов. - Мы видим озабоченность Владимира Путина этой проблемой. Но мы не видим адекватной реакции правительства".

"Мы ожидаем, что президент даст оценку работе правительства именно в части того, как эта работа влияет на благосостояние граждан. На основе этой оценки перед всей системой государственной власти будут поставлены конкретные задачи, как сделать жизнь наших людей лучше", - добавил глава справороссов.

По его словам, бюджеты "очень многих семей существенно ужались за последние годы". В качестве одной из причин снижения реальных доходов населения он назвал политику таргетирования инфляции. "Мы не согласны с правительством в том, что только сдерживание инфляции является двигателем экономического роста", - отметил политик.

Миронов считает, что глава государства затронет проблему пересмотра истории. "Следует ожидать, что президент даст принципиальный ответ попыткам пересмотреть вклад нашей страны в освобождение Европы от фашизма, - полагает лидер "Справедливой России". - И надеюсь, что в контексте предстоящего юбилея речь пойдет не только об исторических оценках, но и социальном самочувствии тех, по чьим судьбам прошла война".

Помимо этого, прогнозирует Миронов, глава государства 15 января даст "еще более конкретные поручения" в области здравоохранения, а также напомнит парламентариям о необходимости совершенствовать законодательные механизмы борьбы с коррупцией.

О послании

В начале января Путин сообщил ТАСС, что в работе над посланием особое внимание уделяется проблеме снижения доходов граждан страны. Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности".

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, на финальной стадии - лично президентом. Обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.