Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить Россию

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в начале встречи с главой МИД Шри-Ланки Динешем Гунаварденой пригласил его посетить РФ.

"Наши страны давние-давние партнеры. Мы неизменно тепло относимся к Шри-Ланке, ее стремлению проводить свои национальные интересы через самостоятельную политику в русле международного права, - отметил российский министр. - Наши отношения традиционно развиваются на основе доверия, уважения и равенства".

Глава российского дипведомства вновь поздравил Гунавардена с назначением на пост министра иностранных дел. "Рад нашему личному знакомству. С удовольствием приглашаю вас нанести визит в РФ", - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Шри-Ланки назвал визит Лаврова в Коломбо "историческим событием" для двусторонних отношений, указав на заинтересованность республики развивать "более тесное сотрудничество с Москвой".

Лавров прибыл с рабочим визитом в Шри-Ланку в рамках турне по странам Азии. Во вторник вечером российская делегация отправится в Нью-Дели.