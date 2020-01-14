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В МИД РФ заявили, что Москва продолжает работу с ливийскими сторонами по урегулированию

В министерстве также подтвердили, что командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар покинул Москву без подписания такого соглашения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Работа Москвы с ливийскими сторонами по урегулированию после состоявшихся в понедельник переговоров продолжается. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

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"Да. Работа со сторонами продолжается", - подчеркнули в дипведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

В министерстве также подтвердили, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар покинул Москву без подписания соглашения по урегулированию.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и силами ЛНА под командованием фельдмаршала Хафтара. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

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