Лавров: на переговорах в Москве не удалось достигнуть результата по урегулированию в Ливии

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто, но усилия продолжатся. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Усилия на этом направлении мы будем продолжать, пока еще окончательного результата не достигнуто", - сказал он.

Министр при этом добавил, что Москва предлагает сложить воедино действия ключевых игроков по достижению урегулирования в республике.

"Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, - а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ мы хотим сложить воедино, чтобы все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - сказал он.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".