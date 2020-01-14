{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: на переговорах в Москве не удалось достигнуть результата по урегулированию в Ливии

Российский министр иностранных дел при этом отметил, что Москва хочет сложить воедино усилия европейских стран и соседей арабской республики для достижения мира

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Окончательного результата по урегулированию в Ливии на переговорах в Москве не достигнуто, но усилия продолжатся. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Усилия на этом направлении мы будем продолжать, пока еще окончательного результата не достигнуто", - сказал он.

Министр при этом добавил, что Москва предлагает сложить воедино действия ключевых игроков по достижению урегулирования в республике.

"Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, - а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ мы хотим сложить воедино, чтобы все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - сказал он.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала "готовность и решимость добиться победы".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США
Глава МИД РФ также отметил, что Москва призывает Тегеран и Вашингтон решать споры путем диалога
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС