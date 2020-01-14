Лавров: боевики из Идлиба перебираются в Ливию, где продолжают "мутить воду"

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Экстремисты из провинции Идлиб перебираются в Ливию для дестабилизации обстановки в этой североафриканской стране. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Остающиеся очаги террористической активности, прежде всего, это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции, - сказал Лавров. - Но, к сожалению, если говорить о связи между Сирией и Ливией, они [террористы] в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду в этой стране".

При этом глава российского внешнеполитического ведомства указал, что под контролем законного правительства Сирии находится 90% территории страны и эта доля продолжает устойчиво увеличиваться.

"Конечно, предстоит еще урегулировать проблемы на северо-востоке Сирии, проблемы, которые вызваны прежде всего незаконным нахождением там военных США, которые активно поощряют сепаратизм на правом берегу Евфрата", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что ситуация в Сирии выгодно отличается от положения дел в Ливии тем, что в арабской республике идет процесс политического урегулирования, который стал возможен благодаря ответственному отношению всех сторон конфликта.