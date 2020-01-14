{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лавров: боевики из Идлиба перебираются в Ливию, где продолжают "мутить воду"

Глава МИД РФ отметил, что под контролем законного правительства Сирии находится 90% территории страны и эта доля продолжает увеличиваться

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Экстремисты из провинции Идлиб перебираются в Ливию для дестабилизации обстановки в этой североафриканской стране. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Остающиеся очаги террористической активности, прежде всего, это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции, - сказал Лавров. - Но, к сожалению, если говорить о связи между Сирией и Ливией, они [террористы] в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду в этой стране".

При этом глава российского внешнеполитического ведомства указал, что под контролем законного правительства Сирии находится 90% территории страны и эта доля продолжает устойчиво увеличиваться.

"Конечно, предстоит еще урегулировать проблемы на северо-востоке Сирии, проблемы, которые вызваны прежде всего незаконным нахождением там военных США, которые активно поощряют сепаратизм на правом берегу Евфрата", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что ситуация в Сирии выгодно отличается от положения дел в Ливии тем, что в арабской республике идет процесс политического урегулирования, который стал возможен благодаря ответственному отношению всех сторон конфликта.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияЛивия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения между Ираном и США
Глава МИД РФ также отметил, что Москва призывает Тегеран и Вашингтон решать споры путем диалога
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС