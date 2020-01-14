Лавров сообщил, что Россия и Шри-Ланка намерены сотрудничать в области ядерной энергетики

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Россия и Шри-Ланка ускорят подготовку соглашений по сотрудничеству в сфере атомной энергетики и таможенного контроля. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой.

"Договорились ускорить подготовку ряда новых документов, в том числе по проблематике мирного использования атомной энергии, по таможенным делам и по ряду других направлений", - отметил он.

"Мы условились принять дополнительные меры к тому, чтобы повысить объем товарооборота с нынешних $400 млн до $700 млн в год, - продолжил Лавров. - Этому вопросу будет уделено специальное внимание при подготовке к очередному заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится в РФ во второй половине текущего года".

Глава российского дипведомства выразил удовлетворение развитием сотрудничества "в военно-технической сфере, в сфере военных контактов и контактов по линии правоохранительных органов".