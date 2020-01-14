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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Комитет Госдумы по обороне обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

Как сообщил глава комитета Владимир Шаманов, депутаты подготовят свои рекомендации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне на заседании 16 января рассмотрит ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, и подготовит свои рекомендации. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета Владимир Шаманов.

"Мы послезавтра будем рассматривать ситуацию на Ближнем Востоке. В том числе будем готовить какие-то рекомендации", - сказал он.

"На комитете сформулируем задачи, которые необходимо будет осмыслить, - продолжил он. - Это будет наша оценка сложившейся ситуации и предполагаемые варианты решения".

Теги
ИранРоссияШаманов, Владимир АнатольевичОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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