Комитет Госдумы по обороне обсудит ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне на заседании 16 января рассмотрит ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, и подготовит свои рекомендации. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета Владимир Шаманов.

"Мы послезавтра будем рассматривать ситуацию на Ближнем Востоке. В том числе будем готовить какие-то рекомендации", - сказал он.

"На комитете сформулируем задачи, которые необходимо будет осмыслить, - продолжил он. - Это будет наша оценка сложившейся ситуации и предполагаемые варианты решения".