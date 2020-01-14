Володин посоветовал польским политикам вспомнить об оценке Рузвельтом роли СССР в Победе

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, изучить заявление 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии.

"Нашим коллегам из Сейма Польши <…> прежде чем принимать решения, очерняющие память о воинах-освободителях Второй мировой войны, было бы правильно ознакомиться с заявлением президента США Франклина Рузвельта", - заявил Володин, выступая с речью на первом пленарном заседании весенней сессии палаты. По его словам, те, кто в Польше или других странах принимают решения, искажающие историю, должны "выучить это наизусть".

"В тяжелые дни апреля 1942 года он [Рузвельт] говорил: "На европейском фронте самым важным событием прошедшего года, без сомнения, стало сокрушительное контрнаступление великой русской армии против мощной германской группировки. Русские войска уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные объединенные нации вместе взятые", - зачитал спикер палаты высказывание Рузвельта.

Володин напомнил, что в этом году исполняется 75 лет со дня великой Победы над фашизмом. "Эта Победа завоевана нашими отцами, дедами, прадедами. 27 миллионов советских граждан погибли, защищая нашу Родину и мир", - сказал председатель палаты. "Для нас всегда было важно, чтобы не переписывалась история, не искажалась правда о войне. Есть факты, которые неизменны", - добавил он, назвав недопустимыми попытки политиков ряда стран переписать историю в своих интересах.

Володин также призвал руководство Польши помнить, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. "Руководителям современной Польши, прежде чем делать заявления, необходимо знать, какой ценой была завоевана свобода для польского народа. Ценою полумиллиона погибших советских солдат и офицеров. А сколько еще умерло от ран," - сказал он.

Володин указал на то, что, согласно рассекреченной недавно справке Министерства обороны РФ о потерях советской армии в период освобождения Польши, в боях принимали участие 3 млн 246 тыс. советских солдат и офицеров и около 80 тыс. солдат и офицеров Первой армии Войска Польского. Погибли 477 тыс. 295 солдат и офицеров Красной армии, более 1 млн 636 тыс. были ранены. Общие затраты СССР за период освобождения Польши в денежном выражении составили 26 млрд 720 млн 959 тыс. рублей, что по сегодняшнему курсу составляет более 5 трлн рублей. Несмотря на свое тяжелое послевоенное положение, СССР восстановил разрушенные войной польские железные дороги, потратив на это по сегодняшнему курсу примерно 40 млрд рублей, уточнил спикер.

Антисемитская политика

Володин также заявил, что руководство Польши должно извиниться за политику страны в отношении евреев до начала Второй мировой войны.

"Фашистская Германия на территории Польши истребила свыше 3 млн евреев. Это, коллеги, страшная цифра. В Польше уничтожили самую большую часть еврейского народа в Европе, - напомнил Володин. - И это неслучайно. Потому что именно в Польше были размещены сотни концлагерей, лагерей смерти, где целенаправленно уничтожались евреи, славяне, военнопленные разных национальностей".

Большому количеству концлагерей, уверен политик, "способствовала предвоенная атмосфера в Польше и позиция руководства этой страны, которая подогревала антисемитские настроения в обществе и создавала почву для последующего геноцида и холокоста".

"Наверное, давайте здесь проявим позицию и потребуем от нынешнего руководства Польши извинений за то, что происходило на территории Польши в предвоенные годы, и то, что происходит сегодня", - заявил спикер Госдумы. По его мнению, извинения польской стороны будут правильным и честным шагом по отношению как к еврейскому, так и славянским народам.

О резолюции

Сейм Польши 9 января принял резолюцию, в которой выразил протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений". Как утверждают польские парламентарии, ответственность за начало Второй мировой войны лежит на двух державах - Германии и Советском Союзе.

Резолюция Сейма была принята на фоне реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент отметил также, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши". Через несколько дней на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" тогдашнего посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.