Володин возложил на США вину за напряженность, которая привела к крушению Boeing в Иране

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возложил на США ответственность за рост напряженности на Ближнем Востоке, который привел к пуску иранской ракеты, сбившей самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном.

"Напряженность, которая была создана США, безусловно, привела в полную боевую готовность подразделения Ирана и других стран региона. Мы неоднократно говорили, что это все ведет к росту напряженности и, как следствие, возникновению конфликтов", - сказал спикер на пленарном заседании во вторник, реагируя на выступление на эту тему лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"Рост напряженности чреват в том числе такими пусками ракет. Поэтому наша страна заявляла и еще раз заявляет, что необходимо руководствоваться международными нормами, принципами, которые у нас есть, - продолжил Володин. - И в рамках ООН эти вопросы необходимо обсуждать. А [если] вот так брать и решать единолично судьбу людей и целых стран - то, что делают США, - это ведет только к хаосу, к войнам, трагедиям".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.