Лавров рассчитывает на позитивное взаимодействие с новым главой МИД Австрии

ВЕНА, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает на продолжение позитивного сотрудничества с МИД Австрии в двустороннем формате и на международных площадках. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Лаврова в адрес главы МИД Австрии Александера Шалленберга, которую во вторник распространило посольство РФ в Вене.

Послание было передано австрийским властям по случаю назначения Шалленберга на должность министра иностранных дел Австрии. "В России высоко ценят сложившийся характер отношений с Австрией, которые имеют давние традиции, выстраиваются в духе взаимного уважения и доверия, обоюдного стремления к укреплению добрососедства вне зависимости от политической конъюнктуры, - говорится в телеграмме Лаврова. - Рассчитываю на продолжение устоявшегося позитивного взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами России и Австрии как в двустороннем формате, так и на международных площадках".

Президент Александер Ван дер Беллен привел 7 января к присяге первое в истории Австрии коалиционное правительство Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых". Оно было сформировано по итогам досрочных парламентских выборов 2019 года, на которых уверенную победу одержала партия Себастьяна Курца. АНП создала кабинет министров совместно с "Зелеными", которые заняли четвертое место и вернулись в парламент после двухлетнего перерыва. Курц стал канцлером Австрии, Шалленберг был назначен главой МИД.