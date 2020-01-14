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Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по "второму делу" ЮКОСа

Как подчеркнули в ведомстве, Европейский суд по правам человека поддержал позицию Минюста о том, что уголовное судопроизводство преследовало исключительно законные цели

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с доводами Министерства юстиции России об отсутствии политических мотивов во втором уголовном деле в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя финансового объединения "Менатеп" Платона Лебедева. Об этом сообщается на сайте Минюста.

"Оценив предоставленную Минюстом России правовую аргументацию и подтверждающие материалы, ЕСПЧ не усмотрел оснований для признания нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Пределы использования ограничений в отношении прав"). ЕСПЧ поддержал позицию Минюста России о том, что уголовное судопроизводство на национальном уровне преследовало исключительно законные цели и каких-либо убедительных доказательств обратного, в том числе в части политической мотивированности в действиях российских властей, заявителями не предоставлено", - говорится в сообщении министерства.

Также суд отклонил требование заявителей пересмотреть предыдущее решение суда об отсутствии нарушений при задержании фигурантов. В связи с отсутствием новой информации или доказательств суд не стал рассматривать это требование. Кроме того, ЕСПЧ согласился с доводами Минюста и не признал нарушения в связи с отсутствием долгосрочных свиданий во время содержания заявителей под стражей в следственных изоляторах, отметив применение подобного режима ко всем подсудимым.

Как сообщили в Минюсте, Страсбургский суд признал явно необоснованной жалобу Ходорковского и Лебедева на неподсудность процесса по второму уголовному делу Хамовническому районному суду Москвы. Суд отклонил еще одну жалобу заявителей - на отсутствие беспристрастности и независимости в действиях судьи Хамовнического районного суда Москвы В. Н. Данилкина, рассмотревшего уголовное дело в отношении заявителей. В частности, суд отметил, что доследственная проверка по данной информации была тщательно проведена, а заявители не предоставили весомых и достоверных доказательств отсутствия независимости судьи, рассматривавшего уголовное дело.

"Одновременно с этим явно необоснованной признана жалоба заявителей на привлечение их к уголовной ответственности повторно за одни и те же обстоятельства. Представляя в ЕСПЧ свою правовую позицию, Минюст России заявлял об отсутствии оснований для согласия с утверждением заявителей о признании их виновными по второму уголовному делу по тем же или существенно схожим обстоятельствам, фигурировавшим в судебном разбирательстве по первому уголовному делу", - отметили в министерстве. Также суд не согласился с жалобой на нарушение презумпции невиновности заявителей.

Одновременно суд признал отдельные нарушения прав заявителей. "Соответствующие выводы ЕСПЧ касаются обстоятельств ограничения длительных свиданий с членами семей во время нахождения заявителей в следственных изоляторах и отдельных процессуальных решений в рамках уголовного судопроизводства", - добавили в Минюсте.

Два дела ЮКОСа

В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и предпринимателя Евгения Рыбина. Мотивом для убийства Петухова в СК считают требования к ЮКОСу вернуть в бюджет сокрытые от государства налоги и сборы. Покушение на предпринимателя Рыбина было связано, по версии следствия, с инициированными исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании. За совершение этих преступлений были ранее осуждены Леонид Невзлин, Алексей Пичугин, Геннадий Цигельник, Евгений Решетников и Владимир Шапиро.

В мае 2005 года Ходорковский и Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными также по статьям "Хищение" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.

Теги
РоссияХодорковский, Михаил БорисовичЛебедев, Платон Леонидович
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