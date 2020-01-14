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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Единороссы проведут заседание фракции с участием кабмина по реализации послания президента

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что на заседании сформируют план работы депутатов партии на весеннюю сессию и в целом на 2020 год

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию соберется 21 января на специальное заседание с участием представителей кабмина. Об этом сообщил руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"На заседании будет сформирован план работы депутатов "Единой России" на весеннюю сессию и в целом на 2020 год на основе послания президента. Туда мы пригласим представителей правительства, ответственных за социальный и финансовый блоки", - сказал он, выступая во вторник на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы.

"За каждым решением, за каждой инициативой, которые будут обозначены как приоритеты, - качество жизни людей, их благополучие", - отметил политик.

В этом году оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Послание президента РФ Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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