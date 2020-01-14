Володин: кабмин и Госдума недорабатывают в реализации послания президента за 2019 год

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ и Госдума недорабатывают в сфере законодательного обеспечения послания президента Федеральному собранию за 2019 год. Такое мнение высказал во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии весенней сессии нижней палаты парламента.

"План законодательного обеспечения реализации предыдущего послания выполнен только на 81%", - констатировал спикер. "Когда мы называем эту цифру, кто-то говорит, что она большая, - продолжил он. - Другие говорят, что мы впервые его выполняем на 81%, раньше было меньше".

"Но, уважаемые коллеги, необходимо признать, что в оставшихся 19% - нерешенные проблемы людей", - предупредил Володин. "Мы должны быть самокритичны: недорабатываем с правительством РФ в вопросе реализации послания", - считает он.

По мнению председателя Госдумы, нужно ставить задачу выполнения послания на все 100%. "Тогда мы сможем взять и сказать: да, мы сделали все, чтобы были решены те задачи, которые поставил президент", - заключил он.

Ранее Володин уже обращался к полномочному представителю правительства в Госдуме Александру Синенко с предложением "ускорить внесение в Госдуму законопроектов, которые должны завершить законодательное обеспечение" послания Владимира Путина. Он отмечал, что "ряд отраслевых министерств не только не внесли законопроекты, но и не подготовили нормативные акты".

В новость была внесена правка (14:12 мск) - передается с исправлением в заголовке, лиде и цитате в третьем абзаце, верно - недорабатываем с правительством РФ.