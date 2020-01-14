Встреча Лаврова с премьер-министром Шри-Ланки проходит в Коломбо

КОЛОМБО, 14 января. /ТАСС/. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы проходит в эти минуты в резиденции премьера, передает корреспондент ТАСС.

В начале переговоров Раджапакса поинтересовался у российского министра, сколько лет он проработал в посольстве в Коломбо. "Четыре года - с 1972 по 1976 год", - ответил Лавров.

Глава МИД России находится в Коломбо во вторник с первым за 11 лет рабочим визитом. Ранее он провел переговоры со своим ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой. Министр также был принят президентом республики Готабаем Раджапаксой.