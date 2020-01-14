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В МИД сообщили, что скоро начнет работать интернет-портал председательства РФ в БРИКС

Председательство в организации перешло от Бразилии к России с 1 января 2020 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Официальный интернет-портал председательства России в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будет запущен в скором времени. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам брифинга замглавы МИД РФ, шерпы в БРИКС Сергея Рябкова для представителей аккредитованного в Москве дипломатического корпуса.

"В ближайшее время будет запущен официальный интернет-портал председательства России в БРИКС по адресу: www.brics-russia2020.ru", - сообщили в МИД РФ.

В министерстве добавили, что на брифинге были представлены ключевые приоритеты российского председательства в объединении по трем направлениям стратегического партнерства БРИКС - политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.

С 1 января председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России. В течение года Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Еще одна встреча лидеров БРИКС пройдет на полях саммита G20 в ноябре в Эр-Рияде.

Теги
БразилияЮАРИндияРоссияКитайСаудовская АравияРябков, Сергей Алексеевич
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