{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко высказалась за расширение контроля прокуратуры за следствием

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России разрабатывается новая редакция закона о прокуратуре

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.

"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. Для Совета Федерации это приоритет", - заявила спикер верхней палаты парламента на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры.

"Вы знаете, что Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры, контроля прокуратуры на всех этапах следствия, - отметила она. - Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем [в наступившем году] вместе с органами прокуратуры продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия и целый ряд других".

В начале декабря 2019 года на встрече с генпрокурором Саудовской Аравии в Эр-Рияде генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России разрабатывается новая редакция закона о прокуратуре.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Слуцкий не исключил внесения Россией в ПАСЕ проекта резолюции о защите исторической памяти
Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что "для этого надо быть уверенными, что эта резолюция пройдет, и те, кто уничтожают историческую память в Варшаве, не будут торжествовать" в случае отклонения проекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС