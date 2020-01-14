Матвиенко высказалась за расширение контроля прокуратуры за следствием

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила в пользу расширения полномочий прокуратуры по контролю за следствием на всех его этапах.

"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. Для Совета Федерации это приоритет", - заявила спикер верхней палаты парламента на торжественном собрании в Генпрокуратуре в связи с профессиональным праздником - Днем работника прокуратуры.

"Вы знаете, что Совет Федерации является сторонником расширения прав прокуратуры, контроля прокуратуры на всех этапах следствия, - отметила она. - Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем [в наступившем году] вместе с органами прокуратуры продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия и целый ряд других".

В начале декабря 2019 года на встрече с генпрокурором Саудовской Аравии в Эр-Рияде генпрокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России разрабатывается новая редакция закона о прокуратуре.