Ульянов надеется, что механизм решения споров по ядерной сделке не ухудшит ситуацию

ТАСС, 14 января. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что запуск Механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не усложнит еще больше ситуацию вокруг Тегерана.

"Евротройка" решила задействовать механизм разрешения споров по пункту 36 СВПД. Она заявила, что это сделано "с добрыми намерениями" ради спасения ядерной сделки и не связано с американской политикой максимального давления. Хотелось бы надеяться, что этот шаг не осложнит ситуацию еще больше", - написал постпред в Twitter.

Ранее во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске Механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.

Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее сегодняшнем виде не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале январе заявил о завершении этого процесса.