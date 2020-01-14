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Сайт председательства России в БРИКС начал работу

Председательство в организации перешло от Бразилии к России с 1 января 2020 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Официальный сайт российского председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) в 2020 году начал свою работу. Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

"Официальный сайт председательства включает обширный раздел справочной информации, календарь мероприятий "пятерки" в этом году, раздел "Мультимедиа" с инфографикой, фото- и видеоматериалами. В разделе "Документы" размещены декларации прошедших саммитов объединения, а также будут оперативно размещаться документы, принимаемые в рамках российского председательства", - отметили в фонде.

Информация на сайте предоставлена на двух языках - русском и английском. Она, как пояснили в фонде, будет дублироваться на официальных аккаунтах в Twitter и Facebook.

С 1 января председательство в БРИКС перешло от Бразилии к России. В течение года Москва планирует провести около 150 мероприятий различного уровня. Их высшей точкой станет саммит БРИКС, который состоится в июле в Санкт-Петербурге. Еще одна встреча лидеров БРИКС пройдет на полях саммита G20 в ноябре в Эр-Рияде.

Теги
БразилияЮАРИндияРоссияКитайСаудовская Аравия
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