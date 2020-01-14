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Москва ждет от Минска шагов по соглашению о взаимном признании виз

Как отметил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, документ важен для обеих сторон

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз должно быть подписано, но мяч сейчас на белорусской стороне. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Оно важно и для российской, и белорусской стороны. Исходим из того, что оно должно быть подписано. Но мяч сейчас на белорусской стороне", - сказал он.

Проект данного соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Белоруссию. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло.

В декабре 2019 года государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота сообщил, что соглашение готово, ожидается решение глав государств.

Теги
БелоруссияРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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