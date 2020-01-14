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Переговоры о перемирии в Ливии

Замглавы МИД РФ обсудил с послом ФРГ подготовку конференции по ливийскому урегулированию

Она состоится 19 января в Берлине

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр обсудили во вторник подготовку берлинской конференции по урегулированию в Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ,

"В ходе беседы состоялось доверительное обсуждение складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на ход подготовки международной конференции в Берлине, - отметили в министерстве. - При этом немецкая сторона была подробно проинформирована об итогах прошедших 13 января в Москве межливийских мирных переговоров".

Во вторник кабинет министров ФРГ подтвердил проведение международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии 19 января в Берлине. В Кремле пообещали своевременно сообщить, поедет ли президент РФ Владимир Путин на эту встречу. Агентство Reuters информировало, что принять участие в форуме планирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В понедельник представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в Москве. По итогам конференции, прошедшей под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, члены делегации расположенного в Триполи Правительства национального согласия подписали соглашение о прекращении огня. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее покинул Москву без подписания документа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипБогданов, Михаил ЛеонидовичПереговоры о перемирии в Ливии
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