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Переговоры о перемирии в Ливии

Богданов обсудил урегулирование в Ливии с послом Китая в Москве

Накануне представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел встречу с послом Китая в Москве Чжаном Ханьхуэем, на которой обсуждалась ситуация в Ливии. Об этом во вторник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В рамках традиционно доверительного внешнеполитического диалога между Москвой и Пекином состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на задачи скорейшего урегулирования кризиса в Ливии с учетом итогов межливийских мирных переговоров в Москве 13 января в контексте подготовки к международной конференции в Берлине", - говорится в сообщении.

В понедельник представители противоборствующих сторон в Ливии приняли участие в переговорах по урегулированию в Москве. По итогам конференции, прошедшей под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, члены делегации расположенного в Триполи Правительства национального согласия подписали соглашение о прекращении огня. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее покинул Москву без подписания документа.

ФРГ планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января. Комментируя эту инициативу Берлина, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 января заявил, что для успеха конференции необходимо обеспечить участие в ней "реально заинтересованных в помощи ливийскому урегулированию государств", а ее решения "должны быть согласованы в предварительном плане с ливийскими сторонами".

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияКитайЛивияБогданов, Михаил ЛеонидовичХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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