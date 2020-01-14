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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Медведев 17 января встретится с экспертами Гайдаровского форума

По словам пресс-секретаря российского премьер-министра, на встрече будут обсуждаться темы, поднятые в ходе дискуссий на форуме

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, проведет встречу с экспертами, которые принимали участие в XI Гайдаровском форуме, запланированном на 15-16 января. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов.

Представитель главы кабмина отметил, что таким образом в этом году формат участия премьера в форуме будет изменен.

"Будет встреча с российскими и иностранными экспертами Гайдаровского форума в пятницу (17 января)", - добавил Осипов. По его словам, во время этой встречи "планируется обсудить вопросы, поднимавшиеся в ходе дискуссий на форуме".

Пресс-секретарь напомнил, что в первый день работы форума, 15 января, состоится послание президента Федеральному собранию. На четверг, второй день форума, в графике премьера запланировано первое в этом году заседание правительства. Поэтому было принято решение о работе в рамках Гайдаровского форума в новом формате, добавил Осипов.

XI Гайдаровский форум посвящен теме "Россия и мир: Вызовы нового десятилетия". В нем примут участие 600 спикеров из более 30 стран - ученые, политики, представители финансовых кругов и бизнеса. Организаторы Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им.Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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