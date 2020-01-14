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Посольство РФ проверяет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Каталонии

По данным СМИ, в результате взрыва погиб один человек, еще шесть пострадали

ТАСС, 14 января. Посольство РФ в Испании уточняет, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве на территории нефтехимического завода в испанской провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония). Соответствующая информация размещена во вторник на странице посольства в Twitter.

"В связи со взрывом в Таррагоне сообщаем, что на данный момент в посольство или генконсульство информация о возможном нахождении среди пострадавших граждан России в установленном порядке не поступала. Сделан официальный запрос в компетентные органы для уточнения подробностей", - говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее во вторник газета El Mundo проинформировала, что в результате взрыва на нефтехимическом заводе в районе населенного пункта Ла Канонха погиб один человек, еще шесть пострадали. Инцидент произошел на предприятии IQOXE.

Жителей близлежащих населенных пунктов призвали не открывать двери и окна и оставаться в домах, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва. На месте инцидента работают пожарные расчеты, в районе происшествия прервано движение поездов.

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