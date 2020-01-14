Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфире.

Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Путина. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 15, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.

Обращение главы государства к парламенту во второй раз состоится в Центральном выставочном зале "Манеж", хотя в прежние годы (в 2008-2016) президент обращался к парламентариям, как правило, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Впервые площадка Манежа была использована в 2018 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял смену традиционной локации расширением числа участников и изменением формата выступления. В 2018 году Путин впервые сопроводил свое выступление инфографикой - именно тогда он, в частности, продемонстрировал видео, посвященные новейшим российским разработкам в области вооружений.

Основные темы

В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года, Песков отмечал лишь, что предметная работа над содержанием послания началась во второй половине декабря. Сам же президент сообщал агентству ТАСС, что в работе над посланием уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - убежден Путин. "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался президент.

Глава государства также не стал раскрывать деталей своего обращения, сославшись на то, что документ находится в проработке. Готовя текст послания, Путин традиционно провел серию встреч с главами профильных министерств и ведомств. Одно из таких совещаний состоялось 13 января. Как сообщала пресс-служба Кремля, "обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки".

Ожидания

Депутаты Госдумы ожидают, что первоочередными темами послания президента станут повышение благосостояния населения и улучшение экономического климата. Также парламентарии готовятся услышать от главы государства оценку ситуации на международной арене.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Госдумы Андрей Исаев предположил, что в центре внимания предстоящего послания "будут интересы человека, граждан". Исаев также указал, что в 2019 году глава государства уделил очень много внимания проблемам здравоохранения первичного звена, развитию лекарственного обеспечения. Он не исключил, что эта тема также будет отражена и в нынешнем послании, в котором "прозвучат конкретные поручения правительству".

По мнению Исаева, Путин также еще раз выскажется на тему споров вокруг причин Второй мировой войны и появления ложных интерпретаций этих событий. В целом, как прогнозирует парламентарий, президент, вероятно, "обозначит позиции России по ключевым международным вопросам, вопросам сохранения мира, защиты международного права и многополярного мира". Кроме того, по словам депутата, среди ожидаемых тем - поддержка бизнеса и инвестиций в российскую экономику, реализация национальных проектов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что рассчитывает услышать в послании главы государства "точную оценку происходящего, реальную оценку результатов". Аналогичные ожидания озвучили и в "Справедливой России". В частности, представители этой партии ждут, что президент озвучит изменения социально-экономического курса, "потому что главными проблемами для страны являются экономическая стагнация и падение реальных доходов населения", говорил в беседе с ТАСС первый замглавы справороссов в Госдуме Михаил Емельянов. Во фракции также полагают, что изменение курса должно быть "довольно кардинальным" и сопровождаться кадровыми перестановками, в частности, в финансово-экономическом блоке правительства.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что президент в своем обращении выскажет инициативы по изменению Конституции РФ. Он напомнил, что Путин уже затрагивал эту тему во время большой пресс-конференции - тогда глава государства допустил исключение слова "подряд" из статьи о количестве президентских сроков. Политик подчеркнул, что в партии "полностью разделяют" мнение главы государства по данному вопросу.

Члены верхней палаты Федерального собрания, как и их коллеги в Госдуме, полагают, что президент в своем послании уделит особое внимание социальной проблематике, включая тему роста доходов населения и решения демографических проблем. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский ждет, что Путин затронет "тему повышения доходов населения, тему дополнительных мер по поддержке демографических мотиваторов, вопросы поддержки многодетных семей". Первый зампред социального комитета РФ Инна Святенко высказала предположение, что президент "сделает акцент и обозначит некий вектор выполнения" нацпроекта "Демография". А заместитель главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин не исключил, что глава государства в целом "обратит внимание на вопрос финансирования регионов для выполнения нацпроектов".

Гости церемонии

Продолжительность мероприятия не регламентирована. В 2018 году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах).