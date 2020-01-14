Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу. По традиции мероприятие начнется в полдень по московскому времени. Выступление транслируется в прямом теле- и радиоэфире.
Нынешнее послание станет уже 26-м в новейшей истории России и 16-м лично для Путина. Первый президент страны Борис Ельцин в общей сложности выступал с посланиями шесть раз, Путин - 15, Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза.
Обращение главы государства к парламенту во второй раз состоится в Центральном выставочном зале "Манеж", хотя в прежние годы (в 2008-2016) президент обращался к парламентариям, как правило, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Впервые площадка Манежа была использована в 2018 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснял смену традиционной локации расширением числа участников и изменением формата выступления. В 2018 году Путин впервые сопроводил свое выступление инфографикой - именно тогда он, в частности, продемонстрировал видео, посвященные новейшим российским разработкам в области вооружений.
Основные темы
В Кремле заранее не анонсировали вероятные темы послания этого года, Песков отмечал лишь, что предметная работа над содержанием послания началась во второй половине декабря. Сам же президент сообщал агентству ТАСС, что в работе над посланием уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - убежден Путин. "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался президент.
Глава государства также не стал раскрывать деталей своего обращения, сославшись на то, что документ находится в проработке. Готовя текст послания, Путин традиционно провел серию встреч с главами профильных министерств и ведомств. Одно из таких совещаний состоялось 13 января. Как сообщала пресс-служба Кремля, "обсуждался широкий спектр тем послания, также внимание уделялось и отдельным вопросам, требующим дополнительной проработки".
Ожидания
Депутаты Госдумы ожидают, что первоочередными темами послания президента станут повышение благосостояния населения и улучшение экономического климата. Также парламентарии готовятся услышать от главы государства оценку ситуации на международной арене.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Госдумы Андрей Исаев предположил, что в центре внимания предстоящего послания "будут интересы человека, граждан". Исаев также указал, что в 2019 году глава государства уделил очень много внимания проблемам здравоохранения первичного звена, развитию лекарственного обеспечения. Он не исключил, что эта тема также будет отражена и в нынешнем послании, в котором "прозвучат конкретные поручения правительству".
По мнению Исаева, Путин также еще раз выскажется на тему споров вокруг причин Второй мировой войны и появления ложных интерпретаций этих событий. В целом, как прогнозирует парламентарий, президент, вероятно, "обозначит позиции России по ключевым международным вопросам, вопросам сохранения мира, защиты международного права и многополярного мира". Кроме того, по словам депутата, среди ожидаемых тем - поддержка бизнеса и инвестиций в российскую экономику, реализация национальных проектов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что рассчитывает услышать в послании главы государства "точную оценку происходящего, реальную оценку результатов". Аналогичные ожидания озвучили и в "Справедливой России". В частности, представители этой партии ждут, что президент озвучит изменения социально-экономического курса, "потому что главными проблемами для страны являются экономическая стагнация и падение реальных доходов населения", говорил в беседе с ТАСС первый замглавы справороссов в Госдуме Михаил Емельянов. Во фракции также полагают, что изменение курса должно быть "довольно кардинальным" и сопровождаться кадровыми перестановками, в частности, в финансово-экономическом блоке правительства.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидает, что президент в своем обращении выскажет инициативы по изменению Конституции РФ. Он напомнил, что Путин уже затрагивал эту тему во время большой пресс-конференции - тогда глава государства допустил исключение слова "подряд" из статьи о количестве президентских сроков. Политик подчеркнул, что в партии "полностью разделяют" мнение главы государства по данному вопросу.
Члены верхней палаты Федерального собрания, как и их коллеги в Госдуме, полагают, что президент в своем послании уделит особое внимание социальной проблематике, включая тему роста доходов населения и решения демографических проблем. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский ждет, что Путин затронет "тему повышения доходов населения, тему дополнительных мер по поддержке демографических мотиваторов, вопросы поддержки многодетных семей". Первый зампред социального комитета РФ Инна Святенко высказала предположение, что президент "сделает акцент и обозначит некий вектор выполнения" нацпроекта "Демография". А заместитель главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин не исключил, что глава государства в целом "обратит внимание на вопрос финансирования регионов для выполнения нацпроектов".
Гости церемонии
Продолжительность мероприятия не регламентирована. В 2018 году Путин поставил рекорд, выступая с посланием почти два часа, однако в среднем обращения к Федеральному собранию занимают около часа с четвертью (самые короткие выступления - по 48 минут - были у Путина в 2004 и 2005 годах).
Что касается аудитории, то, по данным пресс-службы Кремля, число приглашенных на церемонию составляет около 1300 человек. "Послание будет оглашено в 12:00 мск в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных. Это - члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации", - говорится в сообщении. Освещать это мероприятие аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.
В связи с оглашением послания депутаты отменили запланированное на среду пленарное заседание Госдумы.
Готовность к реализации
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в декабре 2019 года заявила, что верхняя палата парламента оперативно примет план реализации ежегодного послания президента. Она добавила, что предыдущее послание главы государства Совет Федерации выполнил практически в полном объеме, кроме трех пунктов, которые "пролонгированы в силу того, что требуют более длительного времени".
Госдума также планирует сразу после оглашения послания создать рабочую группу по законодательному обеспечению реализации положений этого документа. Как сообщал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин, решено "сразу после послания собраться в рамках Совета Госдумы, чтобы обсудить и подвести для себя определенные итоги с тем, чтобы уже на этой неделе была сформирована рабочая группа" по реализации послания.
В свою очередь секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что партия уже 16 января обсудит реализацию послания на специальном расширенном заседании президиума генсовета. Он уточнил, что заседание президиума пройдет с участием региональных и некоторых муниципальных организаций "Единой России", поскольку для исполнения послания потребуется подключение властей всех уровней.
Интерес СМИ
Послание Федеральному собранию считается одним из главных президентских мероприятий года и всегда вызывает повышенный интерес со стороны как российских федеральных и региональных, так и мировых СМИ. Год от года число аккредитованных журналистов растет. В этот раз в перечень представителей медиа, которые смогут освещать мероприятие в Манеже, вошли 885 человек - пишущие корреспонденты, операторы, фотокорреспонденты, продюсеры и другие сотрудники СМИ и различных пресс-служб. Большинство из них представляют отечественные компании, однако традиционно послание вызвало интерес также у международной и зарубежной прессы: в список вошли журналисты крупнейших мировых информагентств, а также газет и телеканалов из разных стран.
По своему профилю аккредитованная на послание пресса тоже имеет широкий охват - здесь представлены общественно-политические, спортивные, культурно-просветительские, региональные и другие СМИ. В 2019 году на послание, которое Путин оглашал в Гостином дворе, было аккредитовано более 760 журналистов, в 2018 году их было чуть более 700, а в 2016 году на работу в Большом Кремлевском дворце аккредитовались около 600 журналистов.
История традиции
Дата выступления президента с посланием не является фиксированной и определяется каждый год в зависимости от рабочего графика главы государства и готовности самого документа.
С первым подобным обращением к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин в феврале 1994 года. В первые два президентских срока Путина послание оглашалось в весенне-летний период, а при президенте Дмитрии Медведеве дата выступления сдвинулась ближе к концу года. Затем большая часть обращений к Федеральному собранию Путина проводилась в декабре.
До 2008 года, когда оглашение послания было перенесено в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца, это мероприятие проходило в Мраморном зале 14-го корпуса Кремля.
Практика обращений главы государства к парламентариям существует во многих странах мира, восходя корнями к тронным речам монархов (в настоящее время тронные речи сохраняются в Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландах). Президент США каждый год, начиная с 1790 года, произносит перед конгрессом речь "О положении страны", во Франции, Италии и ряде других стран главы государств зачитывают перечень поручений своим правительствам. В Германии и Австрии к кабинету министров обращаются канцлеры. Институт обращений главы государства к парламенту существует и во многих странах на постсоветском пространстве.