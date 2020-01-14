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Лавров обсудит в Индии предстоящий визит Моди в Россию

Москву и Нью-Дели объединяет "схожее видение модели формирующегося полицентричного мироустройства", отметили в МИД РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду посетит Нью-Дели с рабочим визитом. Столица Индии станет вторым пунктом программы его турне по странам Азии.

Российская делегация прибыла в Нью-Дели во вторник вечером из Коломбо (Шри-Ланка), где глава МИД РФ побывал с визитом впервые за 11 лет. Индию Лавров посещает чаще: его предыдущий визит туда состоялся в декабре 2017 года. Тогда он принял участие в министерской встрече РИК (Россия - Индия - Китай).

В этот раз российский министр проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром и впервые примет участие в сессии международной конференции "Диалог Райсина". Кроме того, в среду Лавров будет принят премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Вечером того же дня российская делегация вылетит в Ташкент (Узбекистан) - третий и последний пункт этого турне.

Общие планы

Руководство как России, так и Индии неоднократно высоко оценивало нынешний уровень двустороннего партнерства, которое, как отметили в российском дипведомстве, успешно развивается по самому широкому спектру направлений. К таким областям можно отнести политический диалог, торгово-экономические и военно-технические связи, научные и культурно-гуманитарные контакты.

Стороны продолжают предпринимать шаги по углублению сотрудничества, включая военно-техническое (в том числе за счет совместного производства современных видов вооружений). Более того, несмотря на звучащие из Вашингтона предостережения в адрес индийской стороны в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем С-400, Нью-Дели от контракта не отказывается.

Регулярный характер носят и российско-индийские контакты, в том числе на высшем уровне. Президент России Владимир Путин и премьер-министр республики Нарендра Моди не упускают возможности для общения на полях различных саммитов. Кроме того, премьер Индии ежегодно в сентябре посещает Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Уже известно, что Моди примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы, которые пройдут в мае в Москве. Как ожидается, на предстоящих встречах Лаврова с руководством Индии стороны уделят особое внимание деталям подготовки этого визита.

Общая обеспокоенность

На встрече Лаврова с его индийским коллегой по традиции не останутся без внимания актуальные темы международной и региональной повесток дня.

Как отметили в МИД РФ в преддверии рабочего визита министра в Нью-Дели, РФ и Индию сегодня объединяет "схожее видение модели формирующегося полицентричного мироустройства". В этой связи Москва придает большое значение коллективной работе с Нью-Дели на основе принципов консенсуса и равноправия, отказа от конфронтации и блоковых подходов.

Среди вопросов, которые будут затронуты на переговорах Лаврова и Джайшанкара, - ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Афганистане, Сирии и, конечно же, в зоне Персидского залива, где обстановка заметно обострилась в первые дни 2020 года. Обеспокоенность высоким уровнем напряженности на Ближнем Востоке успели выразить как российское, так и индийское руководство. Стороны уверены в необходимости избегать дальнейшей эскалации в этом регионе.

Общие ориентиры

Политологическая конференция "Диалог Райсина" проводится в Нью-Дели с 2016 года. В течение трех дней эксперты из разных точек мира обсуждают актуальные международные вопросы. Центральная тема встречи в этом году сформулирована как "Ориентиры в новом веке".

Российская делегация на конференции всегда представлена на высоком уровне. Например, два года назад ее возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, в прошлом году - его коллега Сергей Рябков.

В работе пятой по счету конференции примут участие особенно высокопоставленные участники. Так, в ходе одной сессии с Лавровым выступят министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и глава МИД Индии. В разные дни участниками "Диалога Райсина" станут министры иностранных дел Венгрии, Дании, Латвии, Мальдив, Узбекистана, Чехии, Эстонии, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Примечательно, что среди участников конференции заявлен и глава МИД Ирана Джавад Зариф. Программа Лаврова в Нью-Дели еще прорабатывается, и возможность встречи с иранским коллегой до сих пор остается под вопросом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАУзбекистанИндияШри-ЛанкаРоссияФранцияМоди, НарендраРябков, Сергей АлексеевичМоргулов, Игорь ВладимировичЗариф, Мохаммад ДжавадБоррель, ЖозепПарли, Флоранс
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