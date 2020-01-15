Лавров: развитие G20 показало, что "Большая семерка" уже не играет такой роли, как прежде

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Появление "Большой двадцатки" стало следствием признания того, что "Большая семерка" больше не в состоянии решать важные вопросы. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина".

"Создание G20 явилось признанием того, что G7 больше не может принимать решения по значимым проблемам, - отметил он. - "Большая двадцатка" включает в себя и "Большую семерку", и страны БРИКС, и другие государства, поддерживающие БРИКС по многим вопросам. Это работоспособная организация, особенно в ситуации, когда развивающиеся страны недовольны отсутствием прогресса в реформировании Совета Безопасности ООН".