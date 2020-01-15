Лавров: российская инициатива по безопасности в зоне Персидского залива остается на столе

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Российская Концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива по-прежнему остается на столе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции "Диалог Райсина".

"В ситуации куда менее опасной, чем сейчас, мы предложили странам региона подумать о коллективных механизмах безопасности, что-то вроде ОБСЕ для Европы, начиная с мер построения доверия, приглашения друг друга на военные учения. Мы говорили об этом со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, три подержали сразу, другие три сказали, что им нужно время. Недавно мы вновь предложили эту идею", - напомнил Лавров.

По его словам, российское предложение шире инициативы Ирана "заключить пакт о ненападении", "оно не только о том, чтобы не воевать, но подразумевает транспарентность и сотрудничество". Как отметил министр, помимо Ирана и монархий Залива участие должны принять также пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, Европейский союз и Лига арабских государств.

"Данная идея остается на столе. Надеюсь, что она будет рассмотрена", - добавил Лавров.

МИД России представил концепцию 23 июля 2019 года. Она предполагает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем позволит создать постоянную организацию. Кроме того, Москва предложила создать в регионе демилитаризованные зоны, отказаться от постоянного размещения военных из стран, расположенных за пределами зоны Персидского залива, а также наладить между военными горячие линии.

Членство Ирана в ШОС

Лавров также сообщил, что Россия положительно оценивает запрос Ирана на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В ШОС под одной крышей находятся бывшие советские республики, Индия, Китай, Пакистан. Иран имеет статус наблюдателя, - напомнил глава МИД. - Положительно смотрим на запрос Ирана на полноценное членство в организации, так же как и большинство членов".

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).