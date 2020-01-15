Лавров: переговоры в Москве по Ливии стали шагом на пути к конференции в Берлине

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Состоявшиеся 13 января в Москве переговоры по урегулированию в Ливии, прошедшие под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, изначально рассматривались как часть мирного процесса, который будет продолжен на конференции в Берлине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции "Диалог Райсина".

"К сожалению, итоговый документ не был подписан всеми сторонами, но он был подписан [главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом] Сарраджем и [председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом] аль-Мишри, а [командующий Ливийской национальной армией Халифа] Хафтар и [спикер ливийской Палаты представителей Акила] Салех Иса сказали, что им еще нужно время для обсуждения. Но мы никогда и не делали вид, что переговоры в Москве должны быть итоговой встречей, которая бы разрешила все вопросы без исключения. Мы продвигали эту встречу как шаг и вклад в подготовке к предстоящей в Берлине международной конференции по Ливии, которая состоится в это воскресенье, на которую, по крайней мере мы это рекомендуем германской стороне, и они положительно настроены, будут приглашены все ливийские стороны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия не видит ничего драматичного в том, что по итогам переговоров Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций с парламентом.

"Хафар заявил, что им нужно больше времени для консультаций с народом, Салех Иса заявил, что он возглавляет парламент, - сказал министр. - Мы не хотим драматизировать данную ситуацию, это уже встречалось в прошлом и встречи по Ливии проводились в Париже, в Палермо, в Абу-Даби".