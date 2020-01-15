{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии
Обновлено 

Лавров: переговоры в Москве по Ливии стали шагом на пути к конференции в Берлине

Российский министр иностранных дел отметил, что Москва не видит ничего драматичного в том, что в итоге глава ПНС Ливии Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для проведений дополнительных консультаций

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Состоявшиеся 13 января в Москве переговоры по урегулированию в Ливии, прошедшие под эгидой МИД и Минобороны России и Турции, изначально рассматривались как часть мирного процесса, который будет продолжен на конференции в Берлине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на международной конференции "Диалог Райсина".

"К сожалению, итоговый документ не был подписан всеми сторонами, но он был подписан [главой Правительства национального согласия Ливии Фаизом] Сарраджем и [председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом] аль-Мишри, а [командующий Ливийской национальной армией Халифа] Хафтар и [спикер ливийской Палаты представителей Акила] Салех Иса сказали, что им еще нужно время для обсуждения. Но мы никогда и не делали вид, что переговоры в Москве должны быть итоговой встречей, которая бы разрешила все вопросы без исключения. Мы продвигали эту встречу как шаг и вклад в подготовке к предстоящей в Берлине международной конференции по Ливии, которая состоится в это воскресенье, на которую, по крайней мере мы это рекомендуем германской стороне, и они положительно настроены, будут приглашены все ливийские стороны", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия не видит ничего драматичного в том, что по итогам переговоров Халифа Хафтар не стал подписывать соглашение о перемирии и взял время для консультаций с парламентом.

"Хафар заявил, что им нужно больше времени для консультаций с народом, Салех Иса заявил, что он возглавляет парламент, - сказал министр. - Мы не хотим драматизировать данную ситуацию, это уже встречалось в прошлом и встречи по Ливии проводились в Париже, в Палермо, в Абу-Даби".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Лавров встречается с генсеком ШОС
Встреча проходит на полях международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС