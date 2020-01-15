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Лавров уверен, что при диалоге о будущем мира не следует обсуждать санкции

Министр иностранных дел России считает, что в XXI веке нужно избавиться от любых методов, которые "делают отсылку к колониальным и неоколониальным временам"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на международной конференции "Диалог Райсина", призвал не обсуждать санкции и иные недипломатические методы при диалоге о будущем мира.

По его словам, в XXI веке нужно избавиться от любых методов, которые "делают отсылку к колониальным и неоколониальным временам". "Санкции не работают, не думаю, что нам следует обсуждать санкции и другие недипломатические методы, когда мы говорим о будущем мира", - подчеркнул российский министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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