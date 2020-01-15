Лавров проводит переговоры с генсеком ШОС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым на полях международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.

Как отметил генсек ШОС, в ноябре этого года впервые в Индии пройдет встреча глав правительств стран организации, им будут предшествовать министерские встречи.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).