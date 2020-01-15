{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров проводит переговоры с генсеком ШОС

Встреча проходит на полях международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с генсеком Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимиром Норовым на полях международной конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели.

Как отметил генсек ШОС, в ноябре этого года впервые в Индии пройдет встреча глав правительств стран организации, им будут предшествовать министерские встречи.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью государствами - Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан. В работе объединения также принимают участие четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и шесть партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Аксенов отправил в отставку министра юстиции Крыма
Олег Шаповалов занимал эту должность с июля 2014 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС