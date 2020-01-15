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Грушко: Москва видит рост интереса стран ЕС к развитию диалога с Россией

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что "попытки изоляции России полностью провалились и Россия на сегодняшний день - один из наиболее востребованных партнеров в решении действительно глобальных задач"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия отмечает, что интерес стран Евросоюза к развитию двустороннего взаимодействия с Москвой растет. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Мы констатируем, что появляется все больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами", - сказал он.

"Конечно, если посмотреть на интенсивность контактов на всех уровнях, начиная с высшего руководства РФ, мы видим, что попытки изоляции России полностью провалились и Россия на сегодняшний день - один из наиболее востребованных партнеров в решении действительно глобальных задач, стоящих перед нами", - добавил Грушко.

Теги
РоссияГрушко, Александр Викторович
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