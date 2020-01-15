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Аксенов отправил в отставку министра юстиции Крыма

Олег Шаповалов занимал эту должность с июля 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Министр юстиции Крыма Олег Шаповалов отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова размещен в среду на правительственном портале региона.

"Прекратить полномочия Шаповалова Олега Георгиевича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий", - говорится в тексте документа.

60-летний Шаповалов возглавлял региональный Минюст с июля 2014 года.

В октябре 2019 года Аксенов в соцсетях анонсировал кадровый проект "Твое правительство", победитель которого станет членом совета министров Крыма. Кандидаты присылали короткие видеопрезентации с рассказами о себе, писали эссе, а также проходили тестирование. В декабре были назначены новые главы Минобразования, Минэкономразвития и Минтопэнерго региона.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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