{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД России предложил новому послу США окунуться в российские реалии

Джон Салливан прибудет в Москву 16 января. Он сменит Джона Хантсмана, который на этом посту проработал два года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. МИД РФ в преддверии приезда нового посла США Джона Салливана в Москву разместил в Twitter приветствие в его адрес, предложив американскому дипломату погрузиться в российские реалии, как это сделал его предшественник.

"Новый посол США Джон Салливан готовится к переезду в Москву, а Россия давно его ждет. Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive (англ. "Россия ждет, мистер Салливан. Ныряйте с головой" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Джон Салливан прибудет в Москву 16 января. Он сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года. На посту посла в России Хантсман проработал два года. В январе 2018 года, вскоре после назначения на должность, он принял участие в крещенских купаниях в подмосковном Ново-Иерусалимском монастыре, после чего заявил журналистам, что приобрел незабываемый опыт, познакомившись с этой русской традицией.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Онлайн
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн
В послании президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС