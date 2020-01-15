МИД России предложил новому послу США окунуться в российские реалии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. МИД РФ в преддверии приезда нового посла США Джона Салливана в Москву разместил в Twitter приветствие в его адрес, предложив американскому дипломату погрузиться в российские реалии, как это сделал его предшественник.

"Новый посол США Джон Салливан готовится к переезду в Москву, а Россия давно его ждет. Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive (англ. "Россия ждет, мистер Салливан. Ныряйте с головой" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Джон Салливан прибудет в Москву 16 января. Он сменит Джона Хантсмана, который подал в отставку в начале августа 2019 года. На посту посла в России Хантсман проработал два года. В январе 2018 года, вскоре после назначения на должность, он принял участие в крещенских купаниях в подмосковном Ново-Иерусалимском монастыре, после чего заявил журналистам, что приобрел незабываемый опыт, познакомившись с этой русской традицией.