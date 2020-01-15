МИД РФ считает, что Украина делает недостаточно для выполнения минских соглашений

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Движение в правильном направлении по выполнению минских соглашений со стороны Киева есть, но пока этого абсолютно недостаточно.

Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", - сказала Грушко.