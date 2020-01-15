Рябков заявил, что Россия не боится санкций США

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия не боится санкций США и знает, как им противостоять. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Гайдаровского форума, комментируя угрозы Вашингтона ввести новые санкции в случае покупки Ираком комплексов С-400.

"Американцы угрожают санкциями всем, кто намерен развивать военно-техническое сотрудничество, развивает его. Это не новость, а отражение политики, которая проводится Вашингтоном в целях реализации своей установки на доминирование, устранение конкурентов экономических, которые предлагают партнерам на международном рынке продукцию, которая отвечает их потребностям с точки зрения своих параметров, ценовых показателей. Мы этих санкций не боимся, мы готовы им противостоять", - сказал он.