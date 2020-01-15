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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию — 2020. Цифры и факты

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин 15 января в 16-й раз обратился с посланием к российским законодателям. Речь длилась больше часа. И кроме членов Совета Федерации и депутатов Госдумы на нее также пригласили членов правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных собраний из регионов, представителей традиционных конфессий и общественных деятелей — всего около 1300 гостей и 885 журналистов.

Мы собрали главные цифры и показатели, о которых говорил глава государства.

Подробнее главные тезисы высутпления Владимира Путина, читайте в другом нашем материале.

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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