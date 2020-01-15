Путин предлагает провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду выступил с инициативой провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок.
Президент при этом не видит необходимости в принятии новой Конституции России.
Приоритет в правовом пространстве
Президент также выступил с инициативой о закреплении приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве.
"Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что требования международного законодательства и приговоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции", - сказал Путин.
По его словам, это позволит гарантировать суверенитет страны. "Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой стали считаться", - добавил глава государства.
Он подчеркнул, что в России созданы мощные резервы, которые позволяют защитить национальную экономику от любых попыток внешнего давления.
Принципы системы власти
Российский лидер считает, что решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти.
"Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами", - сказал Путин. Президент при этом отметил, что реальные полномочия и возможности местного самоуправления "должны быть расширены и укреплены".
Он обратил внимание на нынешний разрыв между государственным и муниципальным уровнями власти, подчеркнув, что такая "запутанность полномочий" отрицательно сказывается на людях, приводит к проблемам в образовании, здравоохранении и в других сферах. "Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному", - сказал президент, отметив, что это несправедливо по отношению к человеку, а также несет прямую угрозу российском обществу и целостности страны.
"Наша задача - обеспечить высокие стандарты жизни, равные возможности для каждого человека, причем на всей территории страны", - заключил Путин, добавив, что именно на достижение такой цели направлены национальные проекты и все планы развития.
Роль губернаторов и Госсовета
Президент считает необходимым усилить роль губернаторов и Государственного совета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции РФ.
"Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Вы знаете, в 2000 году по моей инициативе был возрожден Государственный совет, в работе которого участвуют главы всех регионов. За прошедшее время Госсовет показал свою высокую эффективность, его рабочие группы обеспечивают профессиональное, всестороннее и качественное рассмотрение наиболее значимых для граждан и страны вопросов, считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного совета", - сказал он.