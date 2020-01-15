Путин предлагает провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию в среду выступил с инициативой провести голосование граждан по всему пакету конституционных поправок.

Президент при этом не видит необходимости в принятии новой Конституции России.

Приоритет в правовом пространстве

Президент также выступил с инициативой о закреплении приоритета Конституции РФ в российском правовом пространстве.

"Пришло время внести в основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве. Что это означает? Это означает, что требования международного законодательства и приговоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей конституции", - сказал Путин.

По его словам, это позволит гарантировать суверенитет страны. "Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой стали считаться", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что в России созданы мощные резервы, которые позволяют защитить национальную экономику от любых попыток внешнего давления.

Принципы системы власти

Российский лидер считает, что решение проблемы разрыва между государственным и муниципальным уровнями управления требует закрепления в Конституции РФ принципов единой системы публичной власти.