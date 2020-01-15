Путин предложил ввести запрет на иностранное гражданство для высших должностных лиц

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду с посланием Федеральному собранию, предложил внести поправки в Конституцию России, закрепляющие запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, которые занимают ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности.

"Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательное требование к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности, суверенитета страны, а именно главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства", - заявил Путин.