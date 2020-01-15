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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин согласен, что президент РФ не может занимать этот пост больше двух сроков подряд

Описание
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд, хотя и не считает этот вопрос принципиальным.

"Знаю, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что это вопрос принципиален, но согласен с этим", - заявил в среду президент, выступая с посланием Федеральному собранию.

Ранее на большой пресс-конференции глава государства заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд. По словам президента, такая формулировка "некоторых политологов, общественных деятелей смущает".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы
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