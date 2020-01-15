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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и правительства

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил доверить Государственной думе право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент будет обязан назначить предложенных кандидатов. Об этом Путин заявил в среду в послании Федеральному собранию.

"Предлагаю изменить <…> порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации. А затем, по его представлению, по представлению председателя правительства, всех вице-премьеров и федеральных министров", - сказал Путин, отметив, что президент будет обязан назначить предложенных кандидатов на должность. "То есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц", - подчеркнул он.

Путин также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. По мнению президента, это позволит сделать работу прозрачнее.

"Предлагаю предусмотреть, чтобы назначение руководителей всех так называемых силовых ведомств президент мог проводить по итогам консультации с Советом Федерации", - сказал президент в послании Федеральному собранию в среду.

По словам Путина, такой подход сделает работу силовых структур и правоохранительных органов более прозрачной и подотчетной обществу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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