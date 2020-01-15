ЦИК готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов к проведению голосования граждан по поправкам в Конституцию РФ, если такое решение будет соответствующим образом оформлено.

"У меня нет сомнений, что ЦИК эту задачу спокойно выполнит и проведет все процедуры в четком соответствии с Конституцией РФ и законом. Если это решение будет соответствующим образом оформлено, то у меня нет сомнений никаких", - сказал ТАСС в среду Булаев.

"Я понимаю, как система работает, что она должна сделать [для проведения такого голосования]. Я думаю, что эту задачу понимают все члены ЦИК, поэтому никаких здесь проблем не возникнет", - добавил зампред ЦИК.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил провести голосование граждан по всему предложенному им пакету конституционных поправок. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли губернаторов и Госсовета, закрепления нормы о превышении МРОТ прожиточного минимума, нормы об индексации пенсий.