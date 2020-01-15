Посол ЕС: ситуация в отношениях России и Запада хуже холодной войны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Современные отношения России и Запада из-за непредсказуемости ситуации хуже тех, которые были во время холодной войны. Об этом заявил в среду посол ЕС в России Маркус Эдерер, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости, - сказал он, описывая ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом. - Если нужны другие доказательства того, что это не холодная война, а нечто худшее, то во время холодной войны мы заключили соглашения о контроле над вооружениями, а теперь бросаем их под каток".

Говоря о международной обстановке в целом, Эдерер указал, что "вопросы войны и мира вернулись", приведя в пример новое обострение в начале года отношений между Ираном и США.

Идея "большой Европы"

Кроме того, он считает, что нынешнее состояние Европы можно сравнить со стройплощадкой, которой перестали заниматься, и идея "большой Европы" столкнулась с рядом проблем. "Можно сравнить Европу со стройплощадкой, которой перестали заниматься в силу некоторых причин. Мы живем в эпоху глобального разъединения, в том числе между Россией и ЕС", - сказал он, выступая в среду на сессии Гайдаровского форума.

Говоря о концепции Европа от Лиссабона до Владивостока, Эдерер подчеркнул, что возникает целый ряд вопросов даже в контексте отношений между Россией и Евросоюзом. "Готова ли Россия к заключению соглашения с Евросоюзом о свободной торговле политически и экономически? А захочет ли Европейский союз включаться в проект "большой Европы" с Россией?", - перечислил он эти вопросы.