Матвиенко намерена в 2020 году реализовать изменения в Конституцию, предложенные Путиным

"Учитывая такую фундаментальность предложений по изменению Конституции, это потребует времени на подготовку соответствующих законопроектов, на их обсуждение. Тем более президент предложил вариант голосования граждан за эти изменения. Никто сейчас точно не назовет [сроки внесения изменений в Конституцию], хотелось бы, конечно, реализовать все в этом году, как можно раньше", - сказала Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос.

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сроки внесения в Конституцию РФ поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, называть пока рано, но хотелось бы сделать это в 2020 году, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Сенатор добавила, что приоритет Конституции РФ над международными договорами необходим для обеспечения "абсолютного суверенитета" России.

"Мы живем в такое неспокойное время, что нужны дополнительные условия для обеспечения абсолютного суверенитета нашей страны. В этой части, конечно, приоритет Конституции над международными законами, договорами, безусловно, необходим", - сказала Матвиенко журналистам.

Главы силовых ведомств

Она отметила, что расширение полномочий Совета Федерации по согласованию кандидатур на посты руководителей силовых структур, предложенное президентом РФ в послании Федеральному собранию, позволит сделать более прозрачной их работу.

"Также существенно повышена роль Совета Федерации, потому что теперь перед назначением руководителей всех силовых ведомств будут проходить предварительные консультации. Только после этого будет приниматься решение. Это то, о чем давно говорят в нашем обществе, говорят в СМИ. Это позволит сделать более прозрачной работу силовых структур, это делает их в какой-то мере подотчетной парламенту", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что приветствует предложенные президентом изменения, отметив, что "работы [у сенаторов] теперь будет гораздо больше".

Спикер Совфеда подчеркнула, что президент "смело поделился частью своих полномочий с парламентом". "Это хороший сигнал обществу, что у нас стабильная политическая обстановка, президент не тревожится, отдавая часть полномочий парламенту. Теперь Госдума будет утверждать премьер-министра, назначать вице-премьеров и министров - это существенно повышает роль и место Госдумы, парламента в обществе", - подчеркнула Матвиенко.