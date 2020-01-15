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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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Голосование по предложенным Путиным поправкам в Конституцию может пройти 13 сентября

Как отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, это ближайший единый день голосования

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Народное голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может состояться 13 сентября, в ближайший единый день голосования. Такое мнение выразил в среду журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"13 сентября, в единый день голосования. Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября", - сказал он журналистам.

Лидер ЛДПР поддержал идеи, высказанные Путиным в послании Федеральному собранию, особенно в части расширения полномочий Госдумы. "Наконец Госдума становится тем органом, который влияет на управление в стране", - подчеркнул он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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