Голосование по предложенным Путиным поправкам в Конституцию может пройти 13 сентября

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Народное голосование по предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может состояться 13 сентября, в ближайший единый день голосования. Такое мнение выразил в среду журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"13 сентября, в единый день голосования. Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября", - сказал он журналистам.

Лидер ЛДПР поддержал идеи, высказанные Путиным в послании Федеральному собранию, особенно в части расширения полномочий Госдумы. "Наконец Госдума становится тем органом, который влияет на управление в стране", - подчеркнул он.