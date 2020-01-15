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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Володин: предложенные изменения в Конституцию направлены на укрепление суверенитета

Как отметил спикер Госдумы, прежние изменения серьезным образом не сказывалось на действиях институтов власти

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения в российскую Конституцию направлены на укрепление суверенитета страны. Об этом заявил в среду журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя оглашенное послание главы государства Федеральному собранию.

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"Этот вопрос [об изменениях в Конституцию РФ] в таком звучании впервые обсуждается. Прежние изменения были точечные, очень небольшие. Речь шла об увеличении сроков полномочий, это серьезным образом не сказывалось на действиях институтов власти", - сказал глава нижней палаты парламента РФ.

"Сегодня президент предложил укрепить суверенитет нашей страны, хотелось бы обратить на это внимание", - подчеркнул Володин.

Президент в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Согласно предложению, президент будет обязан назначить предложенных кандидатов. Путин напомнил, что сейчас в соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя правительства, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Дискуссии о Конституции РФ

Конституция была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. По оценке экспертов, она является одним из самых стабильных документов такого рода в мире. За четверть века в нее был внесен ряд изменений - увеличение с четырех до шести лет срока полномочий президента РФ и с четырех до пяти лет - депутатов Госдумы, объединение Верховного и Арбитражного судов, назначение президентских сенаторов, уточнение перечня субъектов Федерации. Но костяк Основного закона РФ в части прав и свобод граждан, вопросов функций и ответственности государства, принципов федерализма и разделения властей остался неизменным.

На протяжении последних лет неоднократно поднимался вопрос о целесообразности корректировки Конституции РФ. Согласно опросу фонда "Общественное мнение", опубликованному на его сайте 9 декабря, 68% опрошенных россиян высказались за то, что в Конституцию РФ необходимо вносить поправки, пересматривать ее, против этого высказались 17%, 15% затруднились с ответом. В опросе, проведенном 30 ноября - 1 декабря, приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

В конце 2018 года председатель Володин на встрече с президентом РФ предложил с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых и экспертов оценить Конституцию РФ на соответствие реалиям настоящего времени. Позднее спикер заявил, что в основном законе на сегодняшний день отсутствует должный баланс ветвей власти, в связи с чем целесообразно расширить полномочия парламента РФ в части контроля за правоприменением.

В частности, Володин предложил "уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом именно по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения". Глава нижней палаты парламента также считает целесообразным рассмотреть вопрос об участии палаты в консультациях при назначении членов правительства.

Теги
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